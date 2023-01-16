بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يثير غيرتها..شاهد كيف ردت





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ​نانسي عجرم​ وهي تغني في إحدى الحفلات وكان يقف زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ خلفها، يتفاعل معها مع الغناء.

وظهرت نانسي في مقطع الفيديو، حينما كانت تردد اغنيتها الشهيرة “لون عيونك” وتقول “ما فيي عيش إلا معك ما فيي كون إلا إلك” تحركت غيرتها على زوجها فادي حين انتبهت أنه يتهامس مع إحدى الفتيات اللواتي كن موجودات في المكان، فرمقته بنظرة وظلت مبتسمة وقامت بحركات بيديها بطريقة دبلوماسية فعاد زوجها وأمسك بيدها وسارت الأمور بطبيعية، واستكملت غنائها بعفويتها المعروفة.

وقد ذكرت نانسي عجرم في لقاء تلفزيوني سابق حينما حلت ضيفة على وفاء الكيلاني في برنامجها “تخاريف”، وتساءلت المذيعة عما إذا كانت نانسي زوجة غيورة أم لا، فأجابت انها غيورة إلى حد ما، وأنها كثيرة السؤال، وتلحُّ من من أجل الاطمئنان فحسب وليس بدافع الغيرة، مشيرة إلى أنها لا تشك فيه إطلاقاً.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم أغنية «يا عيد»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس ورأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

المصري لايت