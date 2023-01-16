شاهد بالفيديو : لحظة سقوط الفرس والخيال قبل خط النهاية في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض





صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو لحظة سقوط الفرس “محمودة” خلال سباق الخيل بالرياض قبل خط النهاية (ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية).

وأظهر الفيديو عرقلة الجواد في اللحظات الأخيرة قبل خط النهاية وسقوطه هو وفارسه وخروجه من االسباق

واختتم نادي سباقات الخيل يوم السبت الماضي، بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في يومه الثاني، ضمن الحفل الرابع والثمانين لموسم سباقات الرياض 2023.

المرصد