فتاة شهيرة تتحدث عن شروط عادل إمام لــ حضوره حفل زفاف ابنتها





تحدثت الفنانة ميمى جمال عن كواليس حضور الفنان الكبير عادل إمام، لحضوره حفل زفاف إبنتها، وذلك من قبل سنوات، كما كشفت أيضا عن الشرط الذي طلبه منها لحضوره الزفاف.

وقالت الفنانة ميمي جمال خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري: «عادل إمام كان بيحضر الأفراح، ويعمل الواجب وزيادة»، مشيرة إلى أن عادل إمام اشترط عدم ملاحقة الكاميرات له عقب دخوله لحفل الزفاف قائلة: «قال جاي الفرح، وهتصور وأنا داخل وبسلم على الناس، وبعدها بلاش الكاميرات تبقى رايحة جاية علينا وأنا قاعد في ترابيزتي».

وأضافت ميمى أن الفنانة شريهان أيضا حضرت الفرح في ذلك اليوم رغم مرضها، وكانت ترتدي حزاما طبيا للظهر وقتها.

يذكر أن ميمي جمال عرض لها مؤخرا مسلسل «آخر دور» الذي شاركه به نخبة من نجوم الفن منهم الفنانة دينا الشربينى، وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، إبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، وإخراج حسين المنباوى، ومريم الخشت، وثراء جبيل، وبمشاركة أحمد بدير.

المصري اليوم