بالفيديو.. «بنكرياس صناعي».. أمل جديد لمرضى السكر على مستوى العالم





بـ8 عيادات متنقلة .. “صحة الاسكندرية”: قافلة مجانية لفحص وعلاج 1121 مريضاً ببنجر السكر

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مريض السكر من النوع الأول يكون لديه نقص من إفراز الانسولين من البنكرياس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر قناة «الأولى الفضائية»: «العلاج لهذا النوع من السكر يكون عن طريق إعطاء المريض جرعة من الأنسولين عن طريق الحقن».

وتابع عقبة: «التكنولوجيا يستخدمها الطب لتوفير علاجات الامراض، وهناك وسائل علاجية يتم تجربتها للتخفيف على مرضى السكري مشاكل الحصول على الانسولين عن طريق الحقن».

وواصل «عقبة»: «التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم تتحدث عن البنكرياس الصناعي الذي يوفر لمريض السكر الانسولين الذي يريده حسب احتياجاته، والبنكرياس الصناعي يقوم بقياس السكر على مدار الساعة للتعرف على نسبة السكر في دم المريض».

واختتم الدكتور أشرف عقبة: «البنكرياس الصناعي يحسب كميات الأنسولين التي يحتاجها الشخص»، مضيفا: «والبنكرياس الصناعي يعفي المريض من الزيادات غير المبررة في نسبة السكر في الدم ويحافظ على معدل السكر في الدم».

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