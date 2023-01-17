بالفيديو.. مواطنة تكشف كيف تعرضت للنصب وسحب مبالغ مالية من حسابها البنكي بطريقة لا تخطر على بال





كشفت مواطنة، تدعى أمل، كيف تعرضت للنصب والاحتيال وسحب مبالغ مالية من حسابها البنكي بطريقة لا تخطر على بال.

وأوضحت خلال مداخلة لها عبر برنامج “الشارع السعودي” أنه تم سرقة 14 ألف ريال منها، مشيرة إلى أنه قبل اليوم الوطني جاء لها رسالة بعروض، فقامت بالدخول على موقع لتستأجر سيارة.

وأضافت، الموقع كان مشابه لموقع الرحيلي تمامًا، مبينة أنها عندما أتمت عملية التأجير قالوا لها من البطاقة وبمجرد وضعها تم سحب المبلغ.

وأردفت، أنها تواصلت مع البنك، وأوقفت البطاقة وقفلت جميع حساباتها في الراجحي، لافتة إلى أنها أبلغت البنك عن سرقة الأموال وكان الرد “تم السحب بطريقة آمنة”، بعد مرور 48 ساعة.

#الشارع_السعودي | "أمل" متضررة من عملية احتيال: بعدما أبلغت البنك عن سرقة أموالي.. ردوا علي بعد 48 ساعة: "تم السحب بطريقة آمنة". #قناة_السعودية pic.twitter.com/mKSnWmDHBN — الشارع السعودي (@saudiatv_1) January 16, 2023

صحيفة المرصد