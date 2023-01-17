مباحث البراري تلقي القبض على اثنين من المتهمين





تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهما.

أعلنت مباحث قسم شرطة البراري، عن القبض على متهمين، تمكّنا من كسر زجاج عربة طبيبة وسرقة محتوياتها بشارع النيل.

وأفاد إعلام شرطة الخرطوم، أنّ الشاكية”م.م.م”، أفادت في مضمون بلاغها بأنّه أثناء وقوفها بالبيتش شارع النيل تمّ كسر عربتها من قبل مجهولين.

وأشار إلى أنّه تمّ تمشيط المنطقة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم المعروضات عبارة تلفون أي فون سكس بلص +عدد٣شنط باشكال مختلفة+مبلغ مالي يقدر ب١٠،٠٠٠الف جنيه سوداني.

باج نيوز