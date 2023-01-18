بدء محاكمة (3) نظاميين سابقين بتهمة الإتجار في الأسلحة





شرعت المحكمة أمس، في محاكمة (5) متهمين، بينهم ثلاثة نظامين سابقين على ذمة اتهامهم بالإتجار في الأسلحة، وذلك إبان القبض عليهم وبحوزتهم قطعتي سلاح كلاشنكوف وأجزاء أسلحة مختلفة وذلك بشارع الغابة بالخرطوم.

ومثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، المبلغ نظامي يتبع للاستخبارات العسكرية وأفاد بأنه وردت إليهم معلومة من أحد المصادر تفيد بعرض قطعتي سلاح كلاشنكوف للبيع بمنطقة سوق أبوزيد بقندهار أقاصي أم درمان، مبيِّنًا بأنه وجراء ذلك تم تكوين تيم للمراقبة والمتابعة، إلى جانب تمكن المصدر وقتها الوصول إلى المتهم الأول بحاجته لشراء السلاح وبدوره اتفق معه بتسليمه له بمنطقة الكدرو ببحري ومن ثم قام بتغيير المكان إلى السجانة وبعدها إلى شارع الغابة بالخرطوم، مشيراً إلى أنه وبوصولهما شارع الغابة جلس المصدر والمتهم الأول بالقرب من بائعة شاي وبدقائق وصل المتهم الثاني وقام بركن العربة التي كان يقودها بالتوازي مع عربة المصدر ومن ثم قام باستخراج قطعتي السلاح وأثناء محاولته وضعها داخل عربة المصدر داهمهم تيم المراقبة المكوَّن من المبلِّغ وشهود الاتهام ومن ثم ألقوا القبض على المتهمين الأول والثاني وتفتيش هاتفيهما النقال والعثور على هاتف المتهم الأول على إشعار بنكك بمبلغ (680) ألف جنيه، بينما ضبط بهاتف المتهم الثاني صور لقطعتي السلاح، وأبان المبلِّغ إلى أنه وباستجواب المتهمين الثاني أفاد بأن السلاح أحضره له المتهم الثالث وطلبت منه السلطات وقتها الإرشاد عنه، وبدوره أجرى مكالمة هاتفية معه وطلب منه حضوره باستوب القلابات بالكلاكلة وإحضار وقود له لأن سيارته (قطعت بنزين)، وأوضح المبلّغ بأن القوة تحركت للمكان المحدد وعند حضور المتهم الثالث تم القبض عليه وبإخضاعه للتحري أفاد بأن السلاح المعروضات أحضره له المتهم الرابع ووقتها قام بالاتصال عليه هاتفياً وعند استجوابه بواسطة القوة أخطرهم بأن السلاح أحضره له المتهم الخامس وهو يتبع لإحدى الحركات مختص في الأسلحة، منبِّهاً إلى أنه قام بتجميع قطعتي السلاح محل البلاغ، كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الخامس أفصح عن جوال به قطع مختلفة للأسلحة داخل منزله وتم تحريزه وتقديمه، أيضاً من ضمن المعروضات أمام المحكمة، فيما أبان المبلغ بأنه –أيضاً- تم ضبط المتهم الخامس، وتحرير إجراءات بلاغ ضد جميع المتهمين وعقب اكتمال التحري معهم أحيلوا للفصل القضائي.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة