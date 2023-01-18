بالفيديو.. شبيهة صديقة رونالدو السعودية تكشف الأسرار والأهداف وراء تقليدها لجورجينا





كشفت الفتاة السعودية ريما العنيزي، شبيهة عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن متابعيها هم من طلبوا منها تقليد جورجينا.

وتداول رواد مواقع التواصل في الفترة الأخيرة صور ومقاطع فيديو لريما العنيزي وتم وصفها بـ”شبيهة جورجينا “.

ونفت ريما العنيزي، في لقاء مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية “للتمييز: شبيهة جورجينا بالزي الأحمر والمذيعة بالأزرق”، إجراء أي عمليات تجميل من أجل أن تشبه صديقة النجم البرتغالي، لافتة إلى أنها تتوقع أن يوصلها الشبه الكبير بينها وبين جورجينا إلى العالمية.

وأشارت إلى أنها ممثلة وتستطيع أن تتقمص أكثر من شخصية، موضحة أن لديها فيلما سينمائيا وعملا دراميا سيتم إذاعتهما في رمضان المقبل.

♨️ كلما رأيناها تساءلنا: من هي جورجينا الحقيقية ومن هي شبيهتها؟

ET بالعربي يقابل ريما العنزي لنعرف منها: هل خضعت لعمليات لتشبه جورجينا رودريغيز؟ المزيد في التقرير 👇https://t.co/RMnPF4x5w3 pic.twitter.com/NafHX1dORH — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 15, 2023

روسيا اليوم