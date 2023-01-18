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الإرصاد: توقعات بإرتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى

2023/01/18
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن يطرأ إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد. من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر وأجزاء متفرقة من شمال، أواسط وغرب البلاد. كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر. وأهم معالم الطقس لهذا اليوم، مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

سونا

2023/01/18