التوصل لسر تسمم 44 طالباً بمدرسة مصرية





الطلاب قاموا بشراء مأكولات مجهولة المصدر من أحد الباعة الجائلين.. تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الجريمة.

أصيب 44 طالباً بإحدى مدارس مصر بالتسمم عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر في محافظة الجيزة جنوب البلاد.

وتلقت السلطات بلاغا بوصول 44 طالبا من إحدى المدارس الابتدائية في مدينة منشأة القناطر إلى مستشفى المدينة في حالة إعياء وتسمم، وتم التعامل معهم وإجراء الإسعافات اللازمة.

وأعلن أولياء أمور الطلاب أن أبناءهم أصيبوا بالتسمم، عقب انتهاء اليوم الدراسي وانصرافهم من المدرسة.

وتمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الجريمة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه بالفحص والتحري تبين أن الطلاب قاموا بشراء مأكولات مجهولة المصدر، من أحد الباعة الجائلين بإحدى الأسواق الكائنة بالقرب من المدرسة.

وتابعت: “عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها وهما رجل وزوجته، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 36 جوالا من المقرمشات المُصنعة يدويًا دون اشتراطات صحية”.

وذكرت الداخلية المصرية أنه بمواجهة المتهمين أقرا بتحصلهما على تلك المقرمشات من 3 أشخاص مقيمين بمدينة أوسيم بالجيزة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن كميات أخرى من أجولة المقرمشات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وأقر المتهمون أنهم حصلوا على تلك المقرمشات من مخلفات المصانع، وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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