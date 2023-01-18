



اُفتتح متحف بيت الخليفة المجتمعي صباح الاربعاء بحضور وزيرالثقافة والإعلام ووالي ولاية الخرطوم وتشريف أسرة الخليفة عبدالله التعايشي وعدد من الدبلوماسيين بالسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في أجواء إحتفالية رسمية.

وقال د. جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام، إن العام 2023، هوعام المتاحف فاليوم تم إفتتاح متحف بيت الخليفة المجتمعي وقريبا سيتم إفتتاح المتحف القومي ومتحف دارفور وشيكان وسيتم تأهيل متحف الأثنوغرافيا أيضاً.

وشدد الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم على حرص الولاية للمحافظة على متحف بيت الخليفة والآثار المحيطة به كبوابة عبدالقيوم وحوش الخليفة وقبة الإمام المهدي لتكون واجهة سياحية مشرقة لجذب السياح وحفظ التراث.

الخرطوم ( كوش نيوز)