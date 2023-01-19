بالفيديو.. استخدام القرآن لتهريب مخدر “الشبو” إلى السعودية





نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو من داخل معرض اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، استعرض من خلاله طريقة تهريب المخدرات إلى المملكة.

وكان من بين وسائل التهريب وأكثرها صدمة هو تهريب الشبو داخل القرآن الكريم، كما تضمنت الوسائل التهريب داخل الزبيب والطماطم والبطاطس والعدس والفصفص وأي وسيلة ممكنة لاستهداف الشباب إلى درجة الإكسسوارات النسائية.

وعلق “العبدالكريم” على الفيديو : حتى القران الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الاعداء أبناء وبنات الوطن” مضيفا: ومن حاول تهريب المخدر داخل القران لن يتوانى عن الترويج لطفل.

حتى القران الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الاعداء أبناء وبنات الوطن.

الشبو الافة الجديدة دعتني لزيارة @NCNC_sa لنقل التوعية والتحذير من هذه المصيبة.

ومن حاول تهريب المخدر داخل القران لن يتوانى عن الترويج لطفل.

حمى الله الوطن وأهله pic.twitter.com/njCGSp0Hcq — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 18, 2023

صحيفة المرصذ