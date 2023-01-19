إلقاء القبض على متهم بنهب وطعن مواطن جنوب سوداني بالخرطوم





إستطاعت شرطة قسم الازهري غرب إلقاء القبض على متهم بطعن مجني عليه من دولة جنوب السودان أسفل البطن مسببأ الأذى الجسيم بمنطقة الأزهري جنوبي الخرطوم .

وتعود تفاصيل الحادثة حسب متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى ورود بلاغ للقسم يفيد الشاكي فيه بموجب اورنيك ٨ جنائي بأن المشكو ضده (م ، م ،خ) قام بطعنة مماسبب له الاذي الجسيم وذلك بمنطقة الأزهري وفور تلقي البلاغ تحرك ضابط الطوف إلى مستشفي بشائر ووجد المجني عليه مطعون اسفل البطن وتم استخراج اورنيك ٨ جنائي لتلقي العلاج وقرر التقرير الطبي إجراء عملية مستعجلة تم أخذ أقوال المجني عليه الذي أفاد انه كان كان يحمل هاتفه بالازهري جوار الغاز النوبي وحضر اليه مجموعة من الأشخاص قاموا بمحاولة نهبه وقام أحدهم بطعنه ومن خلال البحث تم إلقبض على المتهم (م ، م، خ) وبالتحري معه اقر بارتكاب الجريمة ومازالت التحريات مستمرة لإحضار أداة الجريمة تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (١٣٩) من القانون الجنائي.

صحيفة الصيحة