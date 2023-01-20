بشريات للمحكومين بالاعدام في السودان





بشر مستشار مجلس السيادة السجناء بالسجن القومي كوبر بإسقاط العقوبة عن للمحكومين بـ الإعدام عدا القصاص.

وبحسب تعميم صحفي للمكتب الصحفي للشرطة وعد نائب رئيس القضاء مولانا الأمين الطيب خلال زيارته للسجن القومي كوبر برافقه مستشار مجلس السيادة مولانا مهدي والسيد الفريق شرطة (حقوقي)ياسر عمر ابوزيد مدير قوات السجون واللواء شرطة(حقوقي) عزمي عبدالله حمزة مدير دائرة شئون النزلاء، وعد بحل مشاكل النزلاء في المحاكم المختلفة

من ناحيته تعهد مدير قوات السجون الفريق ياسر أبوزيد بالتواصل المستمر مع مدير السجن القومي كوبر لمتابعة لحل جميع مشاكل النزلاء.

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