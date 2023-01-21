شاهد بالفيديو.. في حدث يعد الأول من نوعه.. فنانة سعودية تصل السودان لإحياء حفلاً ساهراً بالنيل والجمهور يستقبلها بالورود





في حدث يعد الأول من نوعه وصلت مطربة سعودية صاعدة للسودان لإحياء حفل ساهر بنادي العالمي بالخرطوم وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وجدت الفنانة زينة عماد استقبال طيب من قبل جمهورها بالسودان الذي استقبلها لحظة وصولها بالورود.

الجدير بالذكر أن زيارة الفنانة الصاعدة زينة عماد تعتبر الأولى من نوعها إذ لم يسبق لفنان سعودي إحياء حفل بالخرطوم.

وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن الفنانة الصاعدة كانت قد اشتهرت بترديد أغنيات الحقيبة السودانية ونشرها على اليوتيوب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين