شاهد بالصورة والفيديو.. خلال إحدى البرامج المتابعة.. فتاة سودانية تثير غضب الأسافير باستخدامها لبعض الايحاءات والألفاظ “الشوارعية”: لمن نشوف أولاد (صقارة) بنقيف في الباب كتير





أثارت فتاة سودانية موجة من الغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في إحدى البرامج التي تعرض على مواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استطلع اليوتيوبر السوداني المعروف مصعب سومي عبر برنامجه الذي يذاع على مواقع التواصل “زول سغيل” فتاتين من إستطلاعهما.

وكان السؤال عن مواصفات فارس أحلام كل منهما, إجابة الفتاتين جاءت متشابه ولكن بعد توجيه سومي سؤال آخر لإحداهن جاء ردها صادم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سأل مقدم البرنامج الفتاة عن سبب وقوف البنات أمام الباب مسافات طويلة لتجيبه الفتاة (لمن نشوف صقارة) وهو ما اعتبره المتابعون حديث فيه إيحاءت وألفاظ شوارعية على حد تعبيرهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين