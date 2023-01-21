شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان السوداني الذي اشتهر بالبكاء خلال حفلاته يعود بفاصل من “البكاء” والغناء والجمهور يسخر: (أنت ممكون لكن ما صابر نهائي)





واصل الفنان السوداني الفنان السوداني أبو عبيدة فيصل تصدر الترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده بعد استمراره في إثارة الجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد استمر الفنان أبو عبيدة في إثارة الجدل بظهوره المتكرر وهو يبكي بحرقة أثناء الغناء.

وبعد ظهور مقطعين في وقت سابق للفنان الذي لقبه الجمهور بالفنان الباكي, ظهر أبو عبيدة في مقطع جديد وهو يواصل ذرف الدموع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين علق بتعليقات جاءت معظمها ساخرة, وكتب أحدهم (أنت ممكون لكن ما صابر نهائي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين