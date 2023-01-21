شاهد بالفيديو.. خطيب الفنانة شهد أزهري يفجرها داوية: الزول الظهر حاضن خطيبتي دا زول باطل وما شغال وأنا عاجبني جسم حبيبتي شديد وحتى لو مشت بـ(الستيانة) موافق





أثار شاب سوداني وأحد نجوم السوشيال ميديا بالبلاد ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو أشعل به منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الشاب الذي عرف نفسه بأنه خطيب الفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري خرج مقطع فيديو دافع من خلاله عن طيبته.

الشاب المثير للجدل أكد في حديثه ثقته الكاملة في خطيبته ودافع عنها بعد ظهور صور لها وهي في أحضان رجل غريب ما أثار ضجة غير مسبوقة.

خطيب الفنانة ذكر في حديثه أن الشاب الذي ظهر وهو يحضن الفنانة شهد أزهري هو شاب “باطل” و ما “شغال” على حد تعبيره.

كما أكد أنه معجب جداً بجسم حبيبته أو المدام حسبما ذكر وذهب أبعد من ذلك بقوله أنه موافق على ملابسها التي ترديدها قاطعاً بالقول بأنه موافق حتى ولو مشت بــ(الستيانة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين