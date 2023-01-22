أحكام بالسجن في مواجهة نظاميين سابقين وأجنبي





أصدرت المحكمة اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة عام في مواجهة 8 نظاميين سابقين وذلك لادانتهم بارتداء الزي الرسمي للقوات المسلحة وحيازة الأسلحة.

وادانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، المتهمين بمخالفة نص المادة (60) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بارتداء الزي الرسمي والشارات العسكرية كما أدانت المحكمة العسكرين السابقين بمخالفة نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م التي تتعلق بحيازة الأسلحة دون تصديق رسمي من جهات الاختصاص.

في ذات السياق قررت المحكمة سجن المدان الحادي عشر اجنبي من احدى دول الجوار بالسجن لمدة عام وذلك لإدانته بمخالفة نص المادة (61) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالتدريب غير المشروع.

فيما قررت المحكمة مخاطبة دائرة الأجانب بوزارة الداخلية لترحيل المدان الحادي عشر لبلده الأصل فور إنتهاء فترة عقوبته على ذمة القضية.

وقررت المحكمة أن تسري عقوبات السجن في مواجهة المدانين اعتباراً من تاريخ دخولهم الحراسة بتاريخ 12/9/2022م.

في ذات الوقت قررت المحكمة تبرئة (4) متهمين على ذمة الدعوى الجنائية وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً وذلك لعدم وجود بينات في مواجهتهم ترقى لادانتهم في القضية.

الجدير بالذكر أن المتهمين تم القبض عليهم في العام الماضي جنوب الخرطوم وهم يرتدون الزي الرسمي للقوات النظامية ويجمعون كتيبة بغرض التدريب لالحاقها بإحدى القوات النظامية بحسب ادعائهم وذلك عقب توفر معلومات للاستخبارات العسكرية ومداهمة معسكرهم التدريبي والقبض على (13) منهم باعتبارهم قادة للمجموعة.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة