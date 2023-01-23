شاهد بالصورة.. ظهور ثوب نسائي في الأسواق السودانية يحمل اسم حسناء النيل الأزرق الريان الظاهر.. المذيعة تكتشف الأمر بالصدفة وتوجه رسالة للتجار





تعد مذيعة قناة النيل الأزرق ومراسلة قناة العربية الريان الظتهر واحدة من أشهر المذيعات, كما تتمتع بشعبية جارفة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شهرة المذيعة الملقبة بحسناء الشاشة الزرقاء جعلت تجار الثياب النسائية يضعون اسمها أحدث الثياب التي وصلت البلاد مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اكتشفت الريان الظاهر قصة تسمية الثوب الجديد باسمها بالصدفة من إحدى المعجبات التي أخبرتها بالتفاصيل.

وكتبت نجمة النيل الأزرق في تدوينة لها عبر صفحتها العامة التي خصصتها للمعجبين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (عرفت بالصدفة إنو في توب إسمو الريان الظاهرتجار السوق طلعوا لي نسبتي سريع).

وتابعت الريان بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الإسبوع الفات لاقتني سيدة راقية ولطيفة في قرية المشويات ونحن بنتصور قالت لي قربت أجي لابسة ريان الظاهر وخلصنا تصوير وونسة…والعبارة في راسي قبل ما تطلع مشيت سألتها والله لأنه لحظتها ما استوعبت كلامها… عرفت ‏​‏​منـها انو في توب اسمو ريان الظاهر المهم طلبت منها ترسل لي صورته قبل شوية بس وصلتني الصورة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين