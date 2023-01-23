شاهد بالفيديو.. مسؤول التروس باعتصام القيادة يفجر مفاجأت داوية: قيادي بالحرية والتغيير طلب مني السماح له بإدخال مخدرات داخل ميدان الاعتصام وحزب سياسي معروف كان يوزع موانع حمل و”كندم” 





فجر مسؤول التروس أيام اعتصام القيادة الشهير مفاجأت داوية خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الشاب الذي كان وقتها المسؤول الأول عن تأمين المتاريس أن أحد كوادر الحرية والتغيير طلب منه السماح له بإدخال مخدرات لميدان الاعتصام.

وتابع حديثه الذي أثار ضجة غير مسبوقة: تصديت له ومنعته من إدخال المخدرات داخل الاعتصام لكنه غضب وأكد لي أن هذه الأمور تعد حرية شخصية لكني أكدت له أن من يريد أن يشرب بنقو أو عرقي أو أي مخدر فليفعل ذلك خارج الاعتصام.

واستشهد الشاب في حديثه الذي حاول من خلاله تذكير القيادي بالحرية والتغيير أن الأمر حدث أثناء نومه وقام هو بإرسال اثنين من عساكر القوات المسلحة اللذان أيقظاه من نومه لمقابلة القيادي.

وأضاف بعد أن منعته من إدخال المخدرات اعترض على قرار منعي له وأكد لي أن الأمر حرية شخصية لكنني منعته وذكرت له أن ساحة الاعتصام تعد مكان مقدس.

وواصل الشاب تفجير المفاجأت وأكد في ختام حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن حزب معين رفض ذكر اسمه كان يوزع موانع الحمل و “الكندم” داخل ساحة الاعتصام.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين