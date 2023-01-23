شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة اسفيرية واسعة: (زوجة المغترب راجلها بكون هاجرها بالسنين ولمن تشتاق بتقضي حوجتها مع فريع وتدفع له الريالات)





واصلت إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان إثارة الجدل من خلال القضايا المثيرة التي تقوم بطرحها والحديث فيها.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الفتاة التي اشتهرت داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالجراءة تحدثت عن ثلاثة أنواع من النساء يمارسن علاقات غير مشروعة مع الشباب.

وأكدت أن النوع الأول هي زوجة المغترب التي هجرها زوجها سنوات طويلة وعندما تشتاق تقوم بإقامة علاقة مع شاب صغير أسمته بالفريع.

أما النوع الثاني من النساء فهي السيدة المطلقة من زوجها والتي تشتاق للحنين ولم تتاح لها فرصة الزواج للمرة الثانية وهو ما يدفعها لإقامة علاقة مع أحد الشباب الصغار أيضاً.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تطرقت الفتاة المثيرة للجدل للحديث عن النوع الثالث من النساء وهي السيدة التي تغيش مع زوجها لكنه لم يكفيها وهو ما يدفعها لإقامة علاقة مع الشباب هي الأخرى.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين