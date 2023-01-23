شاهد بالصورة.. السودان بلد العجائب.. من داخل حراسته سجين يقوم بحلاقة شعر الشرطي المسؤول عن مراقبته





تصدرت صورة لسجين وشرطي بالسودان قائمة الصور الأكثر تداولاً وتفاعلاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة السجين وهو يقوم بحلاقة شعر الشرطي المسؤول عن مراقبته بإحدى الحراسات الموجودة بأحد أقسام الشرطة.

ولعل أكثر ما لفت أنظار المتابعين هو التفاهم الكبير والتواصل الذي وضح بين الشرطي والسجين للدرجة التي جعلت الأول يقنع الثاني بأن يحلق له رأسه وهو داخل حراسته.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد علق الجمهور بعدد من التعليقات الساخرة والتي كان أبرزها (السودان بلد العجائب) وأكد بعض المعلقين أن الشاب الذي ظهر داخل الحراسة قد يكون سجين لساعات قليلة لأنه ظهر داخل حرسة وليس سجن كما ظهر وهو يرتدي (الحزام) وهو الممنوع ارتدائه داخل السجون.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين