شاهد بالفيديو.. من نادي النيل بالخرطوم الفنانة السعودية زينة عماد تغني أشهر أغنيات الحقيبة (أعطف علي يا ريم) بطريقة مدهشة وسط تفاعل الجمهور الكبير الحاضر





خطفت الفنانة السعودية زينة عماد آلاف الإعجابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ترديدها لأشهر أغاني الحقيبة خلال حفلها الأخير بالخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تغنت المطربة السعودية الصاعدة خلال حفلها بنادي الخرطوم العالمي بشارع النيل بأغنية (أعطف علي يا ريم) للشاعر الكبير الراحل صالح عبد السيد أبو صلاح.

الجمهور الحاضر للحفل تفاعل مع المطربة التي زارت الخرطوم قبل أيام لإحياء حفلها والذي وجدت من خلاله استقبالات حاشدة من قبل معجبيها بالسودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين