شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير غضب المتابعات بعد كشفها عن الحركة التي يفعلنها بعض البنات للفت أنتباه الشباب





أثارت فتاة سودانية غضب بعض المتابعات وذلك بعد نشرها مقطع فيديو كشفت من خلاله إحدى الحركات التي تقوم بها الفتاة للفت انتباه الشباب إليها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت الفتاة في حديثها أن هناك حركة تفعلها بعض البنات تغيظها هي شخصياً وبشكل كبير جداً رغم تحفظها في الكلام عن البنات عموماً.

وأكدت الفتاة في حديثها أن الحركة هي إقدام بعض البنات للحديث بالجيم المعطشة حتى تلفت انتباه الشباب وتحسسهم بأنها من طبقة عالية ودلوعة.

متابعات المقطع وبحسب تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين أكثرن من انتقاد الفتاة وطالبنها بالاهتمام بنفسها فقط وعدم التحدث عن أفعال البنات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين