تفشي فيروس الكبد الوبائي وسط متعاطي (الآيس)





كشفت مستشار علاج الإدمان، ومطلق مبادرة مركز قادرين لعلاج الإدمان لبنى علي، عن تفشي فيروس الكبد الوبائي وسط متعاطي مخدر الآيس. وقالت في تقرير لـ(الحراك) ـ ينشر بالداخل، بأن بين كل عشرة متعاطي للآيس يوجد ثلاثة مصابين بالكبد الوبائي، كما كشفت الفحوصات التي خضع لها المتعاطون، ووصفت لبنى تفشي الوباء بينهم بالبلاء الذي لايمكن علاجه على عكس الإدمان، معتبرة بأن علاجه مقدور عليه.

ودعت لبنى إلى تكثيف التوعية والتحرك الإعلامي إلى جانب الأئمة والدعاة، مشيره إلى أن المخدرات داهمت حتى الأطفال ورفعت سقف الجرائم الدخيلة على المجتمع من سرقات واغتصاب محارم، وذكرت بأن حتى اللحظة يوجد بالمركز حوالي 44 من المنومين للعلاج من بينهن 27 شاباً وخمس فتيات يخضون للعلاج، لافتة إلى أن المركز يستقبل بشكل يومي مابين 10 إلى 15 يأتون لطلب العلاج والتعافي من الإدمان.

الخرطوم ـ بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي