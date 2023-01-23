السيسي: مش عاوزين ننسى الحالة اللي قعدنا فيها سنين.. لو كانوا قدروا علينا كانوا دبحونا





صحيفة المرصد : قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الترقية لأحد أبطال الشرطة الذي أصيب بقطع بأحد أجزاء جسده فداءً للوطن شكلا من أشكال العرفان والتقدير، ولكل من قدم هذا العمل من الشرطة أو الجيش.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71: ويهمني أقول للناس في مصر مين يعوض على طارق ده؟، ياللي بتسمعونا، في رجال زي طارق كتير منهم اللي قدم روحه وحتة من جسمه، عشان خاطر مصر تكون في آمان وسلام، والمقابل هو تقدم الدولة واستقرارها.

وتابع السيسي: مش عاوزين ننسى الحالة اللي قعدنا فيها سنين، وكانوا لو قدروا علينا كانوا دبحونا، بفضل الله وبكرم منه إحنا الموجة دي استطعنا القضاء عليها بنسبة تقرب من 100%، بأبناء مصر من الأسر البسيطة في كل أنحاء مصر.

صحيفة المرصد