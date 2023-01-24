تأجيل النطق بالحكم في قضية (خط هيثرو)





أرجأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة برئاسة القاضي المعز بابكر النطق بالقرار النهائي في قضية بيع خط هيثرو المثيرة للجدل، وبررت الخطوة لعدم جاهزية صياغة القرار.

وكان قد حددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في جلسة الأمس، وذلك بعد حجز ملف القضية عقب فراغها من قضية الاتهام وسماع آخر شهود دفاع وذلك بعد أن وجهت المحكمة تهمًا للوزير بالنظام السابق المحلول (كمال عبد اللطيف) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى تتعلق بخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، والمادة (8،7) من اللائحة المالية والمحاسبية.

الخرطوم: فايزة أباهالو

صحيفة اليوم التالي