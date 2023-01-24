تطور جديد في واقعة سرقة مجهورات من مسكن الفنانة “دينا الشربيني” على يد مساعدة “منة فضالي





أمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل المتهمة بسرقة مجوهرات من مسكن الفنانة المشهورة دينا الشربيني، بعد إنهاء إجراءات التنازل.

وحضرت الفنانة المصرية إلى نيابة الجمالية، لسماع أقوالها “في واقعة ضبط مساعدتها السابقة أثناء بيعها لمجوهرات ثمينة لأحد محال الصاغة بمنطقة الجمالية، وإقرار المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تعود للنجمة، حيث أقرت بصحة الواقعة، وأنها كانت تعمل مساعدة لها قبل بضعة أشهر، ثم اكتشفت فقدها لعدد من قطع المجوهرات الخاصة بها، واختفائها، فتوجهت وحررت محضرًا ضدها بالواقعة، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمتها بسرقتها” ، وفقاً لموقع “أخبار اليوم”.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع المتهمة التي أقرت أنها تعمل مساعدة لدى منة فضالي عقب تركها العمل مع دينا الشربيني، وأقرت بسرقتها بأسلوب المغافلة أثناء تواجدها بالمنزل، ثم قررت هي وشقيقتها بيع المجوهرات، ولكن أثناء ذلك فوجئت بالشرطة تقتحم المكان وتلقي القبض عليها وشقيقتها.

صحيفة المرصد