سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 .. السوق الموازي





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 593.00 جنيه

الريال السعودي : 158.00 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 640.44 جنيه

الدرهم الإماراتي : 162.46 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 162.50 جنيه

الجنيه الإسترليني : 729.39 جنيه

الجنيه المصري : 20.00 جنيه

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