شاهد بالفيديو.. شرطي مرور بالخرطوم يوقف حسناء الإعلام السوداني “لوشي” وهي تقود سيارتها ويسجل لها مخالفة ضخمة لهذا السبب!! والحسناء تقول: (سبعة سنة بسوق دي أول مرة أقطع إيصال)





في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وتابعه المئات قام شرطي مرور سوداني بتوقيف حسناء الإعلام السوداني ونجمة السوشيال ميديا آلاء المبارك أثناء قيادتها في أحد شوارع العاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تصادف توقيف الحسناء الشهيرة باسم “لوشي” من قبل الشرطي أثناء تصويرها بث مباشر على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطي سجل مخالفة للوشي بلفت قيمتها 10 ألف جنيه سوداني وهو ما اعتبره بعض المتابعين مبلغ ضخم مقارنة برسوم باقي المخالفات المرورية الأخرى.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فإن المخالفة التي عوقبت بسببها نجمة قناة سودانية 24 سببها التظليل الموجود على سيارتها.

لوشي أكدت احترامها للقانون وتقبلت المحالفة المرورية التي قامت بسدادها عبر تطبيق “بنكك” بصدر رحب وأكدت للشرطي أن هذه المخالفة هي الأولى لها منذ قيادتها للسيارة في العام 2016.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين