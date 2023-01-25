شاهد بالصورة والفيديو.. للمرة الثانية الفنانة هدى عربي تحصل على خاتم فخم من الذهب الخالص كهدية من والدة عروس أحيت لها حفل زفافها





تحظى الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي بشعبية جارفة وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى من بين المطربين والمطربات المرغوبين من أهل المناسبات الخاصة في السودان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن إعجاب أهالي المناسبات بالفنانة وصل مرحلة إهدائها خواتم من الذهب الخالص أثناء وبعد الحفل مباشرة.

الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب كانت قد تلقت قبل أيام هدية قيمة عبارة عن خاتم من الذهب الخالص منحته لها إحدى أقارب العروس والتي صعدت للمسرح وقامت بتلبيسها الخاتم.

وبعد مرور أيام من هذه الهدية قامت الفنانة هدى عربي وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين بنشر صورة ومعها مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سلطانة الطرب ظهرت من خلال الصورة وهي تلوح بخاتم فخم حصلت عليه كهدية أيضاً وهذه المرة من والدة إحدى العروسات التي تغنت لها في حفل زفافها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين