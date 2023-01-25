شاهد بالفيديو.. بجراءة كبيرة.. فتاة سودانية تصعد المسرح.. تحضن الفنان حمادة عباسية وتحول له مبلغ كبير من المال على حسابه عبر “بنكك” وتقوم بتصوير الإشعار “لايف” للجمهور





أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية من خلال التعليقات المصاحبة له.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة تقوم بالصعود للمسرح الذي يغني فيه الفنان السوداني المثير للجدل جمادة عباسية.

الفتاة التي أغضبت المتابعين قامت باحتضان الفنان قبل أن ترسل له مبلغ 500 ألف جنيه عبر تطبيق التعاملات البنكية “بنكك” في حسابه الخاص بعد أن منحها رقم الحساب.

الفتاة التي أكد المتابعون أن الحساب لا يخصها وأنها تعمل ضمن فريق عمل الفنان حمادة عباسية, قامت بتصوير إشعار التحويل حتى يشاهده ويتأكد منه الجمهور الكبير الحاضر للحفل الضجة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين