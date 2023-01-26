تفاصيل مقتل مبتعث سعودي في أمريكا على يد امرأة والكشف عن دوافع الجريمة





توفي مبتعث سعودي يدعى الوليد الغريبي تعرض لحادث طعن على يد امرأة بدافع السرقة في ولاية بنسالفيا الأمريكية.

دافع الجريمة:

وتعود تفاصيل الجريمة إلى أن الطالب الوليد عرض أثاث منزله الواقع في ولاية بنسالفينا للبيع على موقع فيس بوك بعد أن أوشك على إنهاء رحلة ابتعاثه، لكن الذين أتوا ليشتروا الأثاث طعنوه وسرقوا ما بحوزته من مال ثم فروا هاربين.

تبحث شرطة فيلادلفيا عن نيكول ماري رودجرز البالغة من العمر 19 عامًا ، من كولومبوس ، جورجيا ، فيما يتعلق بحادث طعن وقع في 23 يناير في حوالي الساعة 11:50 صباحًا داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا أصيب بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلن مقتل الضحية وهو الوليد الغريبي من فيلادلفيا في مكان الحادث.

مطلوبة في قضايا قتل

وأوضحت الشرطة إن نيكول ماري رودجرز ، البالغة من العمر 19 عامًا ، من كولومبوس ، جورجيا ، تواجه تهمًا بالقتل ويتم البحث عنها حاليًا.

قالت الشرطة إنها قد تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.

وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة وسيتم تقديم مكافأة قدرها 20000 دولار أمريكي مقابل المعلومات التي تؤدي إلى الاعتقال والإدانة.

صحيفة المرصد