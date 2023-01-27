شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة وحذقة وبرقصات مثيرة الفنانة مروة الدولية تزف طلاب جامعة أم الإسلامية في ليلة تخرجهم وساخرون: (البلد دي جاطت رسمي)





تناقلت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية وهي تحي حفل بأحد المسارح بالخرطوم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أكد أن الحفل الذي ظهرت فيه الدولية بأزياء ضيقة ومحذقة هو حفل تخرج لطلاب من إحدى كليات جامعة أم درمان الإسلامية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد سخر عدد كبير من المعلقين من زفة الفنانة لطلاب يدرسون بجامعة إسلامية, وكتب أحدهم: (البلد دي جاطت رسمي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين