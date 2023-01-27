شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية تجكي قصة الشاب السوداني الأصيل الذي قابلها بمحطة المواصلات بأبوظبي ومثل معها موقف رائع لن تنساه





حكت ناشطة سودانية تنشط قصة جميلة حدثت لها مع شاب سوداني وصفته بالأصيل وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد سردت الناشطة إيمان مجيد قصتها عبر مقطع فيديو قامت بنشره بغرض شكر الشاب وعكس الصورة الجميلة للسودانيين بالخارج.

وقالت في حديثها أن القصة بدأت داخل محطة للمواصلات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي, أثناء جلوسي على الطاولة وبعد أن طلبت بعد الأشياء من الكافتيريا الخاصة بالمحطة تفاجأت بشاب سوداني القى على السلام, ثم توجه للكاشير ودفع بدلاً عني.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين, لم يكتفي الشاب الأصيل بهذا الموقف ولحقني حتى صعودي للبص ثم تفاجأت بأنه وضع شيء في طرفي ثم غادر مسرعاً.

وختمت الناشطة إيمان مجيد كانت المفاجأة كبيرة عندما علمت أنه ترك لي 50 درهم وغادر مسرعاً, وعلى الرغم من أن معي أموال ولكن حسيت أن ما منحني له شيء عظيم جداً لأنه أعطاني لها بكل طيب خاطر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين