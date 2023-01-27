شرطة التعدين تضبط مصنع لاستخلاص الذهب بالابيض





تمكن تيم ميداني من مباحث ادارة شرطة تأمين التعدين بشمال كردفان من ضبط مصنع متكامل لاستخلاص الذهب ومخلفات التعدين (الكرتة) بحي عرفات بمدينة الابيض داخل منزل.

وأوضح مصدر مسؤول بمباحث التعدين لسونا أن التيم المنفذ للعملية وجد عدد ١ خلاط و٢ حوض كبير وسط المنزل يقوم بعملية متكاملة لاستخلاص الذهب عن طريق الحريق مستخدما في ذلك مادة سامة ومضرة للانسان والحيوان والبيئة.

وأضاف المصدر أن هناك اسرة تقطن بالمنزل وتسريب الاشعاعات السامة التي لها آثار سالبة ضارة بالبيئة والحي السكني، مبينا أنه تم القبض على المتهم والمعروضات واتخذت في مواجهته الاجراءات القانونية بالقسم الشرقي تحت المادة ٣٢ من قانون التعدين.

وجاءت كل هذه الإجراءات تحت اشراف مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية العميد شرطة د. جمال قسم السيد يوسف وحضور مدير ادارة شرطة تأمين التعدين بالولاية المقدم شرطة عوض عثمان ادم ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية المهندس صالح علي صالح وقسم مباحث إدارة تأمين التعدين بالولاية.

واشاد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها ادارة شرطة تأمين التعدين بالولاية للحفاظ على الاقتصاد الوطني طالبا منهم بذل المزيد من الجهود.

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