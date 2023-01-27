السعودية.. توضيح حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين أسبوعيًا





أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين بدلاً من يوم واحد أسبوعيًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال عبر حساب “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”، بأن يتم تعميم الإجازة يومين أسبوعيًا للموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة: “ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية, وتم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة”.

الصيحة