شاهد بالفيديو..حسناء الغناء السوداني تنزل من سيارتها وتخطف “ميكروفون” بائع خضار في الشارع العام لتسوق له بضاعته بطريقة غنائية جميلة وتقول: (أخيراً حققت حلمي)





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد اهتمام الأسافير وحقق شهرة واسعة بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الصاعدة نون عبد السلام وهي تحقق حلمها كما ذكرت في مطلع الفيديو.

الفنانة الملقبة بحسناء الغناء السوداني ظهرت وهي تقود سيارتها في الشارع العام, لتلتقي ببائع خضار يعرض بضاعته في الشارع العام عبر “ميكروفون”.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد طلبت الفنانة من بائع الخضار أن تسوق له بضاعته بدلاً عنه, ليستجيب لها البائع, لتقوم المطربة الشابة بالتسويق له بطريقة غنائية جميلة وفقاً لما كتب متداولو المقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين