شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تسحر الأسافير وتبهر المتابعين بإطلالة جديدة وساخرون: (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير الثوب)





أشعلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في إطلالة جديدة بعد عودتها من عاصمة جنوب السودان جوبا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت سلطانة الطرب بنشر صور حديثة لها وذلك على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عليها (جمعتكم طيبة).

هدى عربي ظهرت خلال الإطلالة الجديدة وهي في كامل أناقتها ما جعل الجمهور يتسابق لنشر تعليقاته التي لم تخلو من الغزل, وكتب أحد المعلقين (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير الثوب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين