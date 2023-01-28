الذين يكتِّفون السودان للذبح





والتقرير الاخير في حياتها الذي تقدِّمه إذاعة الـ (بی. بی. سی) کان تقريرا عن البحر الاحمر.

الـبـحـر الاحـمـر الـذي هو الآن محاص الحرب العالمية.

والـبـحـر الأحـمـر هو السودان وما فيه (قحت والحـركـات والـبـرهـان ومصر وفرنسا وحربها في دارفور وأمريكا وسفيرها الذي يمسك بلجام الحظيرة كلها وروسيا وبريطانيا التي يحاول سفيرها تجديد بريمر والالماني الذي… و..).

والسودان هذا هو البحر الأحمر..

وحرب البحر الاحمر تبلغ ان اول قاعدة عسكرية تقيمها الصين خارج الصين هي قاعدة تقيمها في جیبوتی

والبحر الاحمر هو باب المندب… حلقوم العالم التجاري والعسكري.

وصراع السعودية/ ايران هو صراع اليمن، واليمن هي البحر الأحمر

والامارات والسعودية وقطر وتركيا ومصر واسرائيل، والآن أمريكا وروسيا واثيوبيا هي دول ارض القتال تحت اقدامها في البحر الاحمر

والبحر الاحمر يعني السودان

وامس الاول وزير خارجية روسيا يهبط اريتريا.

وامس الاول صاحب أثيوبيا آبی احمد بهبط السودان.

وصاحب روسيا يهبط اريتريا وعينه على صراع الغرب لطرد روسيا من المنطقة.. والسودان مركز للصراع هذا.. مركز تحت الارض بينما جيران السودان من الغرب الصراع فيها يدور فوق الارض.

وآبی احمد بهبط السودان الآن في ايام نجاح مبادرة مصر ما يهمه/ ودول اخرى/ هو الا ينجح حديث القاهرة والا يتوقف القتال في السودان..

………

هذا شرقاً

وغربا الآن ومنذ شهر روسيا تتمدد وتبتلع الأرض من تحت الغرب (من تحت اقدام فرنسا) في مالى وافريقيا الوسطى وتشاد وبوركينا فاسو و…

وهذه تطرد القوة الفرنسية وتلك تطرد السفير الفرنسي

وفي افريقيا الوسطى السيليكا المسلمون على حـدود الـســودان يزحفون الآن على الـعـاصـمـة ويـنـزلـون بقوات فاغنر الروسية هزيمة فادحة

وامـريـكـا تجـد أن الارض تتفتت تحت اقدامها في افريقيا.

وانها ان فقدت البحر الاحمر طُردت من الشرق الأوسط وأفريقيا

والشرق الاوسط وافريقيا جهات (سرتها) هي البحر

والبحر الاحمر هو السودان

وامريكا ما يهمها هو

(قوة في السودان تصلح لجمع السودان وإقامة حكومة حقيقية).

و امريكا تجد ان حكومة لا يرضى عنها السودانيون لن تبقى

وان السودانيين/بعد ان فعلت بهم قحت الأفاعي لن يقبلوا بقحت.

وان البرهان ومجلسه لا يقبل بهم الناس.

و…

وأمريكا تجد ان ما تحته خطان هو..

حكومة فيها الاسلاميون

وتجد أن حكومة فيها الاسلاميون وخارجها قحت هي الحل الوحيد.

ودعوة مصر تتجه الآن إلى الحل هذا..

و…..

… وقحت تعلن أنها سوف تعلن حكومة الأسبوع القادم.

والاعلان هذا ما يعنيه هو ان قحت سوف تظل تمسك بسيقان السودان حتى يذبحه من يذبح..

والاخبار الآن هي

امريكا تفتح قنصلية في بورتسودان

وقعت تعلن حكومة في الخرطوم

وآخر مقال في الاستيتسمان حين يعلق على الموقف في السودان يقول ان (قحت هي الآن الميت الذي يحاول أن يهرب من جنازته).

والسودان يقول ينتهي العزاء بانتهاء مراسم القاهرة.

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

السبت/٢٨/يناير/٢٠٢٣

