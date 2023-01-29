تحقيقٌ يكشف معلومات صادمة عن زواج القاصرات





كشف تحقيقٌ لـ(الصيحة)، معلومات مُثيرة وصادمة عن زواج القاصرات.

ورصدت (الصيحة) في إحدى القرى القريبة من العاصمة الخرطوم، إجبار أسر لـ”بناتها” القاصرات على الزواج، كما رصدت الصحيفة خلال تجوالها داخل القرية إصابة طفلة يافعة بمرض نفسي بسبب زواجها، وأخرى لم تتجاوز الـ(12) عاماً يتم تجهيزها للزواج، وبحسب الجولة داخل القرية، رصدت الصحيفة طفلات لم يتجاوز أعمارهن (14) عاماً يتجوّلن في الحي ويحملن أطفالهن.

وأبلغ سكان في القرية، (الصيحة) أن ما يحدث هي عادات لا يمكن التخلي عنها.

وروت طفلة تبلغ من العمر (12)عاماً قالت لـ(الصيحة)، إنه تم إخراجها من المدرسة وهي في الصف السادس ابتدائي وتمّ إجبارها على الزواج، وقالت “أنا لا أريد الزواج ولا أعرف شيئاً عنه ولكني خائفة إذا قمت بالرفض، حينها سيقوم أبي بقتلي، لذا وافقت على الزواج رغم أن رغبتي هي الدراسة”.

بينما روت فتاة أخرى أنّ أختها تزوَّجت في سن مبكِّرة (12) عاماً، فأصيبت بصدمة قوية بما وجدته في الزواج وهي لا تعرف عنه أي شيءٍ، وحتى بعد أن تحمّلت صدمة حقيقة الزواج، إلا أنها لم تستطع أن تتحمّل آلام الولادة حتى وصلت إلى الدخول في مرحلة فقدان الوعي (الغيبوبة) ونجت منها بصعوبة، لكنها دخلت في حالة نفسية لم تفارقها حتى الآن.

في السياق، أكد طبيب بإحدى مستشفيات الولادة في الخرطوم للصحيفة، أن حالات كثيرة لطفلات يدخلن إلى المستشفى في حالات حرجة للغاية ومنهن من تتوفّى بسبب صغر السن وحدوث نزيف لها أثناء الولادة، وقال إن 80% من وفيات الولادة لنساء أقل من 18 عاماً، وأضاف أن المستشفى وخلال شهر يمكن أن تستقبل أكثر من عشر حالات لنساء قاصرات.

الخرطوم: إيلاف عبد الهادي- عائشة صديق- ياسمين آدم

صحيفة التيار