ضبط (٨٢) مروجاً ومتعاطياً للمخدرات والحبوب الممنوعة





تمكنت مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على عدد من المروجين والمتعاطين في حملات استهدفت المركز والولايات.

وفي ولاية الخرطوم استهدفت الحملة مناطق متفرقة من أم درمان، حيث أسفرت عن القبض على عدد (14) متهماً بحوزتهم حشيش و(1050) حبة ترامادول وخمور مختلفة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة المشتركة لمكافحة المخدرات تأتي في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر.

وقد أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على عدد (٨٢) متهماً وضبط عدد من الدراجات النارية بدون أوراق ثبوتية، كما تم ضبط حشيش وآيس وبنقو وكمية من الحبوب المخدرة والعمالة الأجنبية، حيث تم فتح عدد (٨٢) بلاغاً بدوائر الاختصاص.

صحيفة اليوم التالي