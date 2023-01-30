شاهد بالصور.. خبيرة التجميل السودانية الشهيرة سوسن الخفجي تشعل مواقع التواصل وتبهر الأسافير بإطلالة ملفتة مع زوجها





أشعلت خبيرة التجميل السودانية الشهيرة سوسن الخفجي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في إطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت حسناء الإعلام السوداني “لوشي” صور والدتها وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لوشي كتبت على صور والدتها (كل عام وانتي بخير يا اغلى حاجة عندي ربنا يحفظك ويخليك لينا وسنينك الجايه كلها سعاده وهنا يارب العالمين..بحبك).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد اكتفت نجمة سودانية 24 بكتابة هذه التدوينة المؤثرة في حق والدتها سوسن الخفجي ولم تفسر تفاصيل الصورة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي حساب لوشي اجتهدوا وأكدوا أن الرجل الذي ظهر مع والدتها ليس والدها بل هو زوجها الأخير الذي تعيش معه الآن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين