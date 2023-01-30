الشرطة تكشف تفاصيل ضبط (21) ألف حبة مخدِّرة بحوزة طالب





كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة للمحكمة أمس، في قضية ضبط (21695) حبة ترامدول مخدرة، بحوزة طالب جامعي، وذلك إثر مداهمة نفذتها شرطة مكافحة المخدرات على مقر إقامة الطالب داخل شقة بحي المجاهدين بالخرطوم.

ومثل المتحري التابع لشرطة مكافحة المخدرات أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وأفاد بأنه وبتاريخ 18 نوفمبر 2022م أبلغ الشاكي نظامي بشرطة مكافحة المخدرات بأنه وبتاريخ الحادثة تمكن من القبض على المتهم طالب جامعي بالمستوى الثالث وبحوزته (21.695) حبه ترامدول مخدرة، ومبلغ (189.300) ألف جنيه، إضافة إلى تلفون سامسونج (اي12) وذلك داخل شقة بحي المجاهدين بالخرطوم، ونبَّه المتحري إلى أنه وفور تلقي البلاغ قام باستجواب الشاكي وشهود الاتهام، موضحاً بأنه وفور ذلك قام باستجواب المتهم وتلا المتحري أقوال المتهم الواردة بيومية التحري عليه أمام المحكمة وأقر بكل ما ورد فيها على لسانه جملة وتفصيلاً، وأفاد خلالها بأنه وفي يوم الحادثة حضرت قوة من شرطة مكافحة المخدرات للشقة التي يقيم بيها وقامت بتفتيشها دون أذن تفتيش رسمي وضبط بداخل شقته على الحبوب والمبلغ المالي المعروضات، لافتاً إلى أن الشقة التي يقيم بها تخص زوج شقيقته التي توجد خارج البلاد، مؤكداً للمحكمة بأن الحبوب المخدرة تخص أحد أصدقائه وهو نظامي يتبع لإحدى القوات النظامية، مشدَّداً على أنه لا يتعاطى المخدرات.

في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة عن إرساله عينات من الحبوب المضبوطات للمعامل الجنائية للفحص وجاءت الإفادة بأن الحبوب المعروضات تحتوي مادة الـ(تي اتش سي) المخدرة ومدرجة ضمن الجدول الثاني من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، وقدَّم المتحري الإفادة للمحكمة كمستند اتهام وقبلتها المحكمة وأشرت عليها بمحضرها عقب عرضها على محامي الدفاع ولم يبدئ عليها أي اعتراض.

وفي خواتيم إفادته كشف المتحري للمحكمة عن توجيه النيابة تهمة تحت نص المادة 15أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1991م التي تتعلق بالإتجار في المخدرات وأمرت بإحالة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة