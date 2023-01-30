شاهد بالفيديو.. فنان الربابة أبو القاسم ود دوبا يغني رائعته “ساكن جنبنا” وهو محاصر بعدد كبير من المطربين والفنانة إيمان الشريف توثق المشهد





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وتحديداً محبي غناء الربابة مقطع فيديو لفنان الربابة المعروف أبو القاسم ود دوبا ظهر من خلال وهو يدندن بإحدى أغنياته.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنى ود دوبا خلال كواليس بالرنامج الرمضاني “يلا نغني” برائعته “ساكن جنبنا” وهو محاصر بعدد كبير من الفنانين المشاركين معه في البرنامج.

الفنانة إيمان الشريف والتي تعد من أبرز نجمات البرنامج قامت بتوثيق اللحظة عبر كاميرا هاتفها وسط تفاعلها وتفاعل المطربين مع الأغنية.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن برنامج “يلا نغني” سيبث على فضائية البلد خلال الشهر الكريم بمشاركة عدد من المطربين على رأسهم عاصم البنا وجمال فرفور وإيمان الشريف ومكارم بشير.

رندا الخفحي _ الخرطوم

النيلين