شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد الجقر يقسم على المصحف ويوضح الحقائق الكاملة لخلافاته التي وصلت للمحاكم مع منتج (سكة ضياع)





قام الفنان والممثل السوداني الشاب أحمد الجقر ببث مقطع فيديو مباشر على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد الجقر في حديثه أنه قصد بالظهور عبر البث المباشر توضيح الحقائق الكاملة لخلافه مع منتج المسلسل الشهير “سكة ضياع” والذي شارك في بطولته.

الفنان الشاب وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أقسم على المصحف الذي كان أمامه أن يقول كل الحق ولا شيء غير الحق.

وقال أن الخلاف كان حول بث حلقات المسلسل على اليوتيوب مؤكداً أن اتفق مع منتج العمل الذي توجه للقضاء على أن نشر العمل على يوتيوب سيكون من حقه وهو ما وافق عليه المنتج على حد تعبيره.

وأضاف الجقر في حديثه الذي رصد محرر موقع النيلين أن المنتج سبقه على نشر الحلقات على اليوتيوب كما قام بنشر الحلقة الأخيرة قام بمواعيدها بساعات ليكسب أكبر عدد من المشاهدات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين