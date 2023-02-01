إيران تعاقب فتاة وخطيبها بالسجن 21 عاماً لسبب غريب!





حكم القضاء الإيراني على المدونة الإيرانية استياج حقيقي (21 عاما)، وخطيبها أمير محمد أحمدي (22 عاما) بالسجن 21 عاما، إضافة إلى عقوبات إضافية بعد نشر فيديو رقصهما في ساحة آزادي بطهران، بحسب ما أفادت تقارير تلقتها “إيران إنترناشيونال”.

وأدانت إيران هذين الشابين بالسجن 10 سنوات ونصف السنة لكل منهما، وحظر النشاط على وسائل التواصل عامين، والمنع من السفر عامين.

وبحسب معلومات حصلت عليها “إيران إنترناشيونال”، فقد اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية الشابين المذكورين في الأول من نوفمبر الماضي بعد ضربهما وإهانتهما.

ويتم احتجاز الشابة استياج حقيقي في سجن قرتشك، بينما يتم حبس الشاب في سجن فشافويه.

صحيفة المرصد