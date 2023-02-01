السودان.. “تحدثت بالهاتف” فعذبوها حتى الموت





لقيت سيدة سودانية مصرعها بطريقة مروعة بعد أن قام أقرباؤها بتعذيبها حتى الموت، بحجة أنها كنت تتحدث في الهاتف.

وبحسب صحيفة “أخبار السودان”، فإن سيدة سودانية في العقد الثالث من عمرها، لقيت مصرعها على يد أبناء عمومتها، حيث قاموا بضربها ومن ثم ربطوها بحصان سحبها على حجارة حتى فارقت الحياة.

وذكرت الصحيفة، أن الجريمة وقعت بحجة أن أبناء عمومة المجني عليها وجدوها تتحدث عبر الهاتف.

وقام أبناء العمومة بتسليم أنفسهم للشرطة، التي باشرت تحقيقاتها في الجريمة.

إرم نيوز