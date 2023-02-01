صور.. طلاب كلية الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في ضيافة قناة العربية والحدث





في اطار برامج التدريب العملي لطلاب الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا.. زار طلاب الدفعة التاسعة المستوى الرابع بقسمي الاذاعة والتلفزيون..والعلاقات العامة زاروا مكتب قناة العربية والحدث بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 24/يناير/2023م..

حيث التقى الطلاب بمدير مكتب قناة العربية والحدث بالخرطوم الأستاذة لينا يعقوب.. والتي تحدثت للطلاب في عدة محاور من اههمها تحديد المجال الذي تود العمل به في ضروب العمل الصحفي المختلفة مشيرة إلى بدايتها في المجال بالصحافة الورقية من صحفية السوداني واكدت الأستاذة لينا على أهمية التقيد باخلاقيات المهنة من حيث الصدق والموضوعية والمهنية..



مشيرة إلى ضرورة أن يكون الصحفي محايدا يعمل على نشر جميع وجهات النظر إلى جمهور المتلقين..كما تحدثت عن الجوانب الفنية في انتاج وتقديم الأخبار مبينة أهمية المام المذيع بهذه الجوانب.كما نوهت الأستاذة لينة إلى الاهتمام باللغة والصوت والتدريب المستمر لتجويد الاداء الصوتي



من جهته تحدث الأستاذ سالم المراسل بالقناة عن كيفية اعداد التقرير التلفزيوني حيث قدم شرحا مفصلا عن الخطوات المختلفة منذ اختيار الموضوع ومدى اهميته للمشاهد ، ونبه الطلاب إلى التعرف اكثر على تفاصيل المجتمع مع الاجتهاد والمثابرة للوصول إلى غاياتهم..

إلى ذلك فقد كانت الزيارة فرصة لان يشاهد الطلاب بثا مباشرا للاساتذة لينة مع قناة الحدث حيث كانت تجربة عملية مفيدة شاهدوا فيها كيفية ادارة المذيع للحوار على الهواء مباشرة.

تمت الزيارة تحت اشراف دكتورة أمل عثمان.. أستاذ الإعلام بالكلية